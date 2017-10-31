5 إصابات نتيجة التدافع بين جماهير الأهلى فى التتش

على المصرى تسبب تدافع جماهير النادى الأهلى، الراغبة فى حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، الذى سيقام فى الثالثة والنصف عصرا، على ملعب "مختار التتش" بمقر النادى بالجزيرة، فى سقوط عدد من المصابين. وتدخلت سيارة الإسعاف، التى حرص…



على المصرى

تسبب تدافع جماهير النادى الأهلى، الراغبة فى حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، الذى سيقام فى الثالثة والنصف عصرا، على ملعب “مختار التتش” بمقر النادى بالجزيرة، فى سقوط عدد من المصابين.

وتدخلت سيارة الإسعاف، التى حرص اللواء شيرين شمس المدير التنفيذى للنادى الأهلى، على تواجدها بمقر النادى، لإسعاف المصابين، بعدما قام عدد من الجماهير خارج أسوار النادى، باقتحام الأسوار من أجل حضور المران.

وتعرض 5 من الجماهير، بجروح وكسور، بسبب التدافع الكبير لدخول المدرجات، إلا أن الجهاز الطبي لفريق الكرة برئاسة الدكتور خالد محمود، وأطباء سيارات الإسعاف الموجودة بالنادي، قاما بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

وكان المدير التنفيذي للنادي الأهلى، قد أكد إأ المدرجات امتلأت عن آخرها، استعدادًا لحضور المران الثالثة والنصف عصرا، ومؤازرته قبل السفر مساء غدا الأربعاء، إلى المغرب، لمواجهة الوداد البيضاوى المغربى، يوم السبت القادم، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وطلب من جماهير الأهلي الوفية مراعاة الأعداد المحددة، لاستيعاب الجماهير حفاظًا على النظام وتأمين خروجها بالتعاون مع أجهزة الشرطة، التي تؤمن النادي من الخارج.