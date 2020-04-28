5 إرشادات من «التعليم» لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل بدء امتحان غدٍ

يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت

قدمت وزارة التعليم 5 إرشادات نهائية قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي .



١- يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي الشريحة من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر.



٢- تأكد من الحصول على رقمك التعريفي من موقع https://studea.emis.gov.eg ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من موقع https://thaneduone.emis.gov.eg



٣- تأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان بوقت كافي.



٤- المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.



٥- في حالة انقطاع الامتحان لأي سبب، يتم حفظ الاجابات واسترجاعها عند الدخول مجدداً.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان نهاية العام الدراسي 2020، اعتبارا من الغد وحتي 20 مايو ، ويودي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات فى الفترة من 30 إبريل وحتي 17 مايو المقبل.