%5 إرتفاعاً بصادرات مصر من الكهرباء خلال 5 أشهر

سجلت صادرات مصر من الطاقة الكهربائية نحو 782 مليون كيلووات/ساعة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى، بزيادة قدرها %5 على نفس الفترة من العام الماضى، الذى سجل نحو 722 مليونًا.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، لـ«المال» أن صادرات مصر من الطاقة الكهربائية قفزت نتيجة زيادة الطلب من 4 دول مجاورة تقوم مصر بالتصدير لها عبر الربط الكهربائى.

وأضافت المصادر أن شهر يناير الماضى سجل الأعلى تصديرًا بواقع 197 مليون كيلووات/ساعة، يليه فبراير بإجمالى 174 مليونًا، وفى المركز الثالث يأتى مايو الماضى بـ152 مليون كيلووات/ساعة.

وسجلت صادرات مصر إلى الدول الأربع خلال مارس الماضى حوالى 139 مليون كيلووات/ساعة، وأخيرًا جاء شهر أبريل كأقل الشهور صادرات بإجمالى نحو 120 مليون كيلووات /ساعة.

وترتبط مصر بالشبكة الكهربائية لأربع دول، وتقوم بتصدير الطاقة الكهربائية، إضافة إلى بدء تدشين خط للربط الكهربائى مع السعودية منذ مطلع العام الحالى لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات.

وتقوم مصر بتصدير الطاقة إلى كل من الأردن والأراضى الفلسطينية وليبيا والسودان، باجمالى قدرات تقارب 600 ميجاوات، تستحوذ الأردن على نصيب الأسد منها بعد الربط معها منذ عام 1999 عبر خط تصل قدراته إلى 400 ميجاوات، وآخر مع الأراضى الفلسطينية بطاقة 30 ميجاوات تعادل %30 من احتياجاتها.

وتصدر مصر الكهرباء إلى ليبيا بقدرات تقارب 40 ميجاوات، عبر خط ربط مشترك معها منذ عام 2006، وتسعى لزيادة القدرة التصديرية للخط معها خلال السنوات المقبلة.

وتوقعت المصادر ارتفاع القدرات التصديرية خلال الفترة الحالية، خاصة فى شهور الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة فى بعض البلدان العربية والإفريقية، وزيادة الحاجة لمزيد من الطاقة لمواكبة التطور فى الطلب، والمشروعات المنفذة فى تلك البلدان المرتبطة كهربائيًّا مع مصر.

واقتربت وزارة الكهرباء من الانتهاء من الدراسات الخاصة بزيادة القدرات المصدرة إلى ليبيا، إضافة إلى العمل على زيادة قدرة خط الربط الكهربائى مع الأردن، وإمكانية استغلاله للتصدير لدول أخرى مثل العراق ولبنان وسوريا.

وانتهت وزارة الكهرباء من إجراءات تنفيذ مشروع للربط مع السودان، وبدأت تصدير الطاقة الكهربائية إليها بواقع 70 ميجاوات منذ شهر أبريل 2020، وتستهدف زيادتها إلى نحو 240 ميجاوات خلال العام الحالى.

وتتمتع مصر بوجود فائض كبير يصل لنحو 20 ألف ميجاوات، فيما تبلغ اجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء لنحو 60 ألف ميجاوات، وقامت مؤخرًا بتوقيع مذكرات تفاهم مع كل من قبرص واليونان للربط كهربائيًّا، وتسعى لأن تكون محورًا لتصدير الطاقة بالمنطقة.