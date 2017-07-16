5 أفلام صفق لها النقاد والجوائز وخاصمها الجمهور

علي راشدالجمهور قد يكون سببا مهما في نجاح العديد من الأفلام السينيمائية فالحكم دائما يكون لشباك التذاكر، إلا أن هناك بعض الأفلام التي يشيد بها النقاد وتحصد عددا من الجوائز في المهرجانات السينمائية المختلفة ولكن يخونها شباك التذاكر، ولعل بعض النقاد رجح أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الجمهور أصبح يقبل

علي راشد

الجمهور قد يكون سببا مهما في نجاح العديد من الأفلام السينيمائية فالحكم دائما يكون لشباك التذاكر، إلا أن هناك بعض الأفلام التي يشيد بها النقاد وتحصد عددا من الجوائز في المهرجانات السينمائية المختلفة ولكن يخونها شباك التذاكر، ولعل بعض النقاد رجح أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الجمهور أصبح يقبل على الأعمال الخفيفة، ولا يتحمل الأعمال التي تحمل له وجبة دسمة، وإن كان هذا الرأي في أحيان كثيرة لا يكون صحيح وقد تكون الدعاية للأعمال هي السبب ، وكان آخر الأعمال السينمائية التي رأى النقاد اتسامها بالجودة الفنية العالية من حيث القصة والأداء فيلم “الأصليين” الذي عرض خلال موسم عيد الفطر ولكن لم يخنه الجمهور كثيرا حيث حصد الفيلم حتى الآن أكثر من 6 ملايين جنيه وإن كان إيراده بين الأفلام الخمسة المعروضة خلال الموسم قليلة فبالمقارنة بفيلم “هروب اضطراري” الذي حقق 40 مليون جنيه ، أو فيلم “تصبح على خير” الذي حقق 16 مليون جنيه، وفيلم “جواب اعتقال” الذي حقق أكثر من 12 مليون جنيه، فإن المعادلة تكون صعبة للغاية.

وأرجع بعض النقاد أن عدم الإقبال على الفيلم يعود إلى وقت عرضه خلال موسم عيد الفطر حيث أشاروا إلى أن الفيلم كان من المهم أن يتم عرضه في موسم آخر، لأن جمهور الأعياد تتناسب معه أكثر الأفلام التجارية أو أفلام النجوم ، ولكن مرت خلال السنوات الأخيرة عدد من الأفلام السينمائية التي لم تزد إيراداتها عن 2 مليون جنيه برغم إشادة النقاد أو حصولها على جوائز كثيرة ومنها خمسة أفلام كالتالي:



1- فتاة المصنع:

يعتبر فيلم “فتاة المصنع” من أكثر الأفلام التي جسدت حالة مختلفة في السينما المصرية في عام تعافيها عقب أحداث ثورة 25 يناير، حيث تم عرض الفيلم في 19 مارس 2014 وهو الفيلم قبل الأخير للمخرج محمد خان، وحينها سارع النقاد في الإشادة به على مستوى السيناريو والإخراج، ولكنه لم يتجاوز في إيراداته الـ 2 مليون جنيه ، إلا أنه حصد 15 جائزة من العديد من المهرجانات من بينها مهرجان دبي السينمائي عام 2013 ومهرجان “ميد فيلم” في روما والمهرجان القومي الثامن عشر للسينما المصرية و6 جوائز في مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، كما حصدت الفنانة ياسمين رئيس أكثر من جائزة حول دورها في الفيلم.

الفيلم بطولة ياسمين رئيس وهاني عادل وسلوى خطاب وسلوى محمد علي ، ومن تأليف وسام سليمان وإخراج محمد خان.

برومو فيلم “فتاة المصنع”

2- قدرات غير عادية :



عٌرض فيلم “قدرات غير عادية” في دور السينما في 19 ديسمبر 2015 – أي في موسم أفلام رأس السنة – وهو أيضا برغم حصوله على العديد من الجوائز إلا أن إيراداته لم تصل إلى المليون جنيه مما اضطر الشركة المنتجة لرفعه من دور السينما، ولاقى الفيلم أيضا إشادة كبيرة من العديد من النقاد من بينهم الناقد السينمائي طارق الشناوي الذي يشتهر دائما بالقسوة في نقده الفني ولكنه رأى أن الفيلم يعتبر امتدادا لأفكار المخرج داوود عبد السيد الإبداعية.

أما الجوائز التي حصل عليها الفيلم فمن بينها جائزة الجمهور من المهرجان الدولي للفيلم العربي بقابس، كما حصل داوود عبد السيد بجائزة أفضل نص سينمائي عن الفيلم بمهرجان “أوسكار السينما العربية” في دورته الأولى ، كما حصل على مجموعة من الجوائز بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية.

الفيلم من تأليف وإخراج داوود عبد السيد، وبطولة خالد أبو النجا ونجلاء بدر وحسن كامي.



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3- نوارة :



من أكثر الأفلام التي أثارت ضجة فور خروجها إلى النور فيلم “نوارة” والذي انتظره الكثير من النقاد لأنه مثّل عودة المخرجة هالة خليل بعد ثمانية أعوام من الغياب، وحصل الفيلم على إشادات كبيرة من العديد من النقاد السينمائيين حوله حيث رآه البعض من أفضل الأفلام في تاريخ السينما المصرية، وأنه إضافة لها وحقق نجاحا كبيرا على المستوى النقدي والإشادة به وهو أمر غير مألوف أن يشهد العديد من النقاد بإيجابية حول فيلم، وبالرغم من ذلك لم يكسر حاجز الـ 2 مليون جنيه حيث حقق مليون و800 ألف جنيه فقط.

أما الجوائز التي حصل عليها فبدأت من مهرجان دبي السينمائي وحصلت الفنانة منة شلبي خلال المهرجان على جائزة أفضل ممثلة وهي ليست الجائزة الأخيرة لها على الفيلم بل حصلت على جوائز أخرى عن دورها من مهرجان مالمو ومهرجان وهران والأقصر للسينما الأفريقية، كما حصل السيناريو والإخراج على جوائز مهرجان وهران ، وحصل الفيلم على 8 جوائز من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية وغيرها من الجوائز.

الفيلم بطولة منة شلبي ومحمود حميدة وشيرين رضا وأحمد راتب، وتأليف وإخراج هالة خليل.

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4- الماء والخضرة والوجه الحسن:



دائما ما تنتظر أعمال المخرج يسري نصر الله وحينما عرض الفيلم في 17 أغسطس 2016 ، لم تحدث حوله الضجة الإعلامية الكبيرة في مصر ولكنه حقق نجاحا على المستوى النقدي عالميا حيث وصفه نقاد عالميون أنه تناول العديد من الأحداث الاجتماعية ورصد العديد من الأفكار داخل المجتمع المصري ، وعرض الفيلم في فرنسا وشارك في العديد من المهرجانات العالمية من بينها “تورنتو” و”لوركانو” ، أما الإيرادات فلم تتخط المليون ونصف جنيه، ولم يأخذ الفيلم حقه في العرض بدور السينما فقد تم رفعه من دور العرض بسبب موسم أفلام عيد الفطر التي أعقبته.

الفيلم بطولة ليلى علوي ومنة شلبي وباسم سمرة وأحمد داوود، ومن تأليف وإخراج يسري نصر الله.

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5- علي معزة وإبراهيم :



لعل اسم فيلم “علي معزة وإبراهيم” من الأفلام التي لم ينتبه إليها الكثير وكان بداية عرضه في 12 ديسمبر 2016 بمهرجان دبي السينمائي وكان صدوره في دور السينما المصرية في أول مارس 2017، ومر الفيلم مرور الكرام فلم تصل إيراداته إلى 300 ألف جنيه.

وعلى المستوى النقدي لا قى نجاحا كبيرا، أما الجوائز التي حصل عليها جائزة أفضل ممثل حصل عليها الفنان علي صبحي بمهرجان دبي السينمائي، واختارته إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما ليمثلها في المسابقة الرسمية، كما شارك في أسبوع آفاق السينمائي بالمعرب، وتم مناقشته في مهرجان كان للناشئين.



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