5 أفراد.. تعرف على الفئات المحرومة من حجز وحدات الإسكان المتوسط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل.

ويأتي ذلك الإعلان في إطار مبادرات البنك المركزي المتنوعة للتمويل العقاري بسعر فائدة 3%، أو 8%.

وأوضح وزير الإسكان أن الطرح يشمل وحدات سكنية بـ 3مشروعات وهي “سكن مصر”، و”دار مصر”، و”جنة”، وذلك ابتداء من يوم 15 فبراير الجاري، عبر التسجيل الإلكتروني من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

وتوضح “المال” عدداً من الأسباب التي قد تعوق عملية حجز الوحدات بمشروعات الإسكان المتوسط في الطرح الثاني له لعام 2022.

5 أسباب تمنعك من حجز وحدات “سكن مصر”، “دار مصر”، “جنة”

1-أن يكون المتقدم قد حصل على قطعة أرض إسكان اجتماعي أو شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

2-أن يكون المتقدم قد حصل على شقة بمشروعات الإسكان المتوسط الثلاثة، أو أحد أفراد أسرته، بأي من المدن الجديدة سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها.

3-أن يكون سن المتقدم أقل من 21 عاماً في تاريخ بدء الحجز.

4-أن يكون المتقدم قد استفاد من إحدى مبادرات البنك المركزي المصري لدعم التمويل العقاري، بفائدة 3% أو 8%.

5-أن يكون المتقدم أو أسرته حصل على قرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية.

وفي ذات السياق، أوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع “سكن مصر”، يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – حدائق أكتوبر – دمياط الجديدة – ناصر “غرب أسيوط” – الشروق)، بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وأضافت مى عبدالحميد، أنه فيما يتعلق بمشروع “دار مصر” فيتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (السادات – 15 مايو – الشروق – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة – حدائق أكتوبر)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، أن مشروع “JANNA” يشمل طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (6 أكتوبر – المنيا الجديدة – القاهرة الجديدة – الشروق – العبور)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.