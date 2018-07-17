5 أعضاء بمجلس الصحفيين: سنلجأ للقضاء الإداري لعقد عمومية طارئة

رحاب صبحيأصدر 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بيانًا للتعليق على تأجيل اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة عبد المحسن سلامة، المقرر عقده -اليوم الثلاثاء- لمناقشة موقف مجلس النواب من ملاحظات النقابة، ومجلس الدولة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام.ووقع على البيان كل من: محمود كامل، عمرو بدر، محمد خر

رحاب صبحي

أصدر 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بيانًا للتعليق على تأجيل اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة عبد المحسن سلامة، المقرر عقده -اليوم الثلاثاء- لمناقشة موقف مجلس النواب من ملاحظات النقابة، ومجلس الدولة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

ووقع على البيان كل من: محمود كامل، عمرو بدر، محمد خراجه، جمال عبد الرحيم، محمد سعد عبد الحفيظ.

وأوضح عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن البيان يؤكد على أنه إذا لم يوافق النقيب عبد المحسن سلامة على دعوة جمعية عمومية غير العادية التي كان قد تقدم بطلب عقدها 183 صحفيًا، وأن أعضاء مجلس النقابة الخمس سيلجئون للقضاء الإداري بإلزام المجلس بعقد الجمعية وفقًا لقانون النقابة الذي ينص على أنه يجب عقد الجمعية العمومية في حالة تقدم 100 عضو بطلب عقدها، ويجب أن يتم ذلك خلال شهر من التقدم بطلب الجمعية العمومية الطارئة، وقد مر بالفعل ثلاث أسابيع على تقدمهم بهذا الطالب.

وأوضح أنه في حالة انعقاد الجمعية فإن الأعضاء الخمس الموقعين على البيان سيضعون استقالاتهم تحت تصرف الجمعية العمومية.

وأضاف أنهم تقدموا بطلب عقد اجتمع طارئ لمجلس النقابة كبديل للاجتماع الذي تم تأجيله اليوم.

وأكد بدر أنه تلقى نبأ تأجيل الاجتماع من موظفي النقابة الذين اخبروه أن هذا التأجيل جاء بناء على طلب تقدم به أعضاء مجلس النقابة: خالد ميري، إبراهيم أبو كيله، محمد شبانة وأيمن عبد المجيد.