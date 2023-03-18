5 أسهم فقط تنجو من الهبوط الحاد للبورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

نجت 5 أسهم فقط بالبورصة المصرية، هيمن عليها القطاع الطبي، من فيضان الهبوط الذي اجتاح السوق بشكل عام على صعيد المؤشرات، ورأس المال السوقي، والأسهم أيضا.

وكان من بين الأسهم الصاعدة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 3.84% مغلقا عند 29.170 جنيه، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 11.97% مغلقا عند 200 جنيه، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال بنسبة 3.41% مغلقا عند 3.340 جنيه،

وصعد أيضا سهم والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 0.22% مغلقا عند 136 جنيه، والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بنسبة 1.92% مغلقا عند 5.300 جنيه.

وتراوح أداء باقي أسهم السوق بين الثبات أو الهبوط، وشهدت الأسهم القيادية تراجعات حادة بلغت 9.5% لسهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الرئيس للسوق، و18.8% للمجموعة المالية هيرميس القابضة، و12.7% للسويدي إليكتريك، و10.40% لحديد عز.

تكبدت البورصة المصرية خسائر فادحة الأسبوع الماضي، حيث هوت المؤشرات جماعيا بمعدلات تجاوزت الـ10%، وتراجع رأس المال السوقي بنسبة مماثلة، وسط ضغط قوي من مبيعات الأجانب.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 10.5% مغلقا عند 14704 نقطة، كما هوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 16.4% مغلقا عند 2558 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 15.11%، مغلقا عند 3814 نقطة.

وخرج رأس المال السوقي من منطقة التريليون جنيه، مغلقا عند 957.1 مليار جنيه، بعد خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 10.2%.

وتعرضت السوق لضغوط بيعية قوية من المستثمرين الأجانب بصافي 731.3 مليون جنيه، بنسبة 15% من التعاملات، وفي المقابل اتجه المستثمرون المحليون للشراء بصافي 358.7 مليون جنيه، بنسبة 77.2% من التعاملات، والعرب بصافي 372.6 مليون جنيه، بنسبة 7.8% من التداولات.