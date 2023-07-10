5 أسهم شهدت أعلى هبوط بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم لتظهر عدم استجابة للصعود الجماعي الملحوظ الذي حققته مؤشرات السوق.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة بنسبة 9.01% مغلقا عند 16.470 جنيه، تلاه مباشرة سهم حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1 هابطا 6.03%، مغلقا عند 0.265 جنيه، ثم جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 5.62% مغلقا عند 1.395 جنيه.

ورابعا جاء سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 4.76% مغلقا عند 13.410 جنيه، ثم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 3.83% مغلقا عند 30.100 جنيه.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 2.46%، مغلقا عند مستوى 16963 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.33%، مغلقا عند 3374 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.96% مغلقا عند 5009 نقطة.