بورصة وشركات

5 أسهم شهدت أعلى صعود بتعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

في قطاعات العقارات ومواد التشييد
منى عبدالباري 4:22 م, الأحد, 10 أكتوبر 21 4:22 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

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انعكست نهاية تداولات اليوم الصاعدة بالبورصة المصرية على مجموعة من الأسهم الأعلى صعودا، في قطاعات العقارات، ومواد التشييد.

في قطاعات العقارات ومواد التشييد

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى صعودا مجموعة عامر جروب القابضة بنسبة 10.19%، مغلقة عند مستوى 0.87 جنيه، وثانيا جاء سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 8.86%، إلى مستوى 24.45 جنيه، ثم جاء ثالثا سهم القابضة المصرية الكويتية (بالدولار)  بنسبة صعود 5.80%، مغلقا عند 1.24 دولار.

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ورابعا جاء سهم القابضة المصرية الكويتية (بالجنيه) بنسبة صعود 5.5%، مغلقا عند 19 جنيها، وسهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس صاعدا 5.48%، مغلقا عند 4.8 جنيه.

وسجلت مؤشرات السوق بنهاية تعاملات اليوم صعودا جماعيا حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30  بنسبة 1.2%، مغلقا عند 10662 نقطة، ومؤشر الأفراد السبعيني بنسبة 0.07%، مغلقا عند 2664 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.17%، مغلقا عند 3615 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

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