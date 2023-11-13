5 أسهم شهدت أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الأدوية، والأسمدة، واستصلاح الأراضي تعاملاتها اليوم، مسجلة أعلى تراجعات بالسوق، رغم الصعود الجماعي للمؤشرات.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.19%، مغلقا عند مستوى 23954 نقطة، وEGX70 EWI بنسبة 1.25%، مغلقا عند مستوى 4791 نقطة، وEGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.87%، مغلقا عند مستوى 7020 نقطة.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.70%، مغلقًا عند مستوى 149.220 جنيه، ثم العبوات الطبية بنسبة 6.66%، مغلقا عند 0.967 جنيه، ثم أسيك للتعدين – اسكوم بنسبة 6.50%، مغلقا عند 25.620 جنيه.

ورابعا جاء سهم مصر لإنتاج الأسمدة موبكو هابطا 3.68%، مغلقا عند 523.020 جنيه، وخامسا جاء وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 3.80%، مغلقا عند مستوى 70.790 جنيه.