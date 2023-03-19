5 أسهم شهدت أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم على تباين للمؤشرات، بينما سجلت 5 أسهم في قطاعات الأغذية، والاستثمارات، والاتصالات أعلى تراجعات.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 0.16% مغلقا عند مستوى 14681 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.15% مغلقا عند مستوى 2588 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.79% مغلقا عند مستوى 3844 نقطة.

وكان في مقدمة الأسهم الأعلى خسارة الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 14.72% مغلقا عند مستوى 5.390 جنيه، وسهم العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 11.49% مغلقا عند 0.077 جنيه، ثم ثالثا جاء الاستثمار العقاري العربي –اليكو بنسبة بنسبة 10.82% مغلقا عند 0.585 جنيه.

ورابعا في التراجعات جاء المصرية للاتصالات بنسبة 6.09% مغلقا عند 21.600 جنيه، ثم حق اكتتاب شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات-2 بنسبة 5.61%، مغلقا عند 3.700 جنيه.

وسجلت مجموعة أخرى من الأسهم ثباتا جاء من بينها سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية مغلقا عند 4.300 جنيه، وأكتوبر فارما عند 100 جنيه، ومطاحن مصر الوسطى عند 37.030 جنيه، ومصر بني سويف للأسمنت عند 32.190 جنيه، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل عند 55.020 جنيه.