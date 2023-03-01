5 أسهم شهدت أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الخدمات المالية، والبتروكيماويات، والأغذية، واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، أعلى تراجعات لتسير في اتجاه معاكس للحركة العامة الصاعدة للمؤشرات.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق “egx30” بنسبة 0.71% مغلقًا عند 17123 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 1.42% مغلقًا عند 3060 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.13% مغلقًا عند 4546 نقطة.

وكان السهم الأعلى تراجعًا، اليوم، أصول للوساطة في الأوراق المالية متراجعًا 15.59% مغلقًا عند 0.287 جنيه، ثم حق اكتتاب شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 8.71% مغلقًا عند 4.400 جنيه، ثم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 7.27% مغلقًا عند 31.270 جنيه.

ورابعًا جاء وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 6.02% مغلقًا عند 44.160 جنيه، ثم عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة 5.99% مغلقًا عند 10.210 جنيه.