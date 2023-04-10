5 أسهم سجلت أكبر تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات متنوعة أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم، لتسير عكس الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات.

وتصدّر الأسهم الهابطة اليوم المهندس للتأمين بنسبة 13.50% مغلقًا عند 13.010 جنيه، ثم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 7.39% مغلقًا عند 7.890 جنيه.

وثالثًا جاء سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية متراجعًا 4.52%، مغلقًا عند 1.900 جنيه، ثم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 3.64% مغلقًا عند 2.380 جنيه، ثم المصرية للدواجن بنسبة 6.31% مغلقًا عند 2.670 جنيه.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 0.60% مغلقًا عند مستوى 16774 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45% مغلقًا عند 2948 نقطة، ومءشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.63% مغلقا عند 4436 نقطة.