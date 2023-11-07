5 أسهم سجلت أعلى هبوط بالبورصة المصرية (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية تعاملاتها، اليوم، مسجلة أعلى هبوط، رغم الصعود الجماعي للمؤشرات الذي تجاوز الـ1%، بينما ظلت مجموعة أسهم أخرى على ثبات.

وصعد مؤشر السوق الرئيس “EGX30” بنسبة 1.45%، مغلقًا عند مستوى 23393 نقطة، ومؤشر “EGX70 EWI” متساوي الأوزان للأسهم بنسبة 1.62%، مغلقًا عند 4619 نقطة، ومؤشر “EGX100 EWI” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.41%، مغلقًا عند 6850 نقطة.

وتصدّر الأسهم الأعلى هبوطًا، اليوم، أسمنت سيناء بنسبة 7.35%، مغلقًا عند 8.700 جنيه، ثم سهم الشمي للإسكان والتعمير هابطًا 5.26%، مغلقًا عند 9.190 جنيه، ثم رواد السياحة- الرواد بنسبة 5%، مغلقًا عند 21.100 جنيه.

ورابعًا جاء سهم أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنسبة 4.89%، مغلقًا عند 17.500 جنيه، ثم العربية المتحدة للشحن والتفريغ منخفضًا بنسبة 4.68%، مغلقًا عند 0.997 جنيه.

وسجلت مجموعة أسهم أخرى ثباتًا، ومنها القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية مغلقًا عند 10.260 جنيه، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية عند 20.320 جنيه،

كونتكت المالية القابضة عند 3.810 جنيه، ودلتا للطباعة والتغليف عند 46.200 جنيه، والجيزة العامة للمقاولات عند 0.372 جنيه، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عند 72 جنيهًا.