5 أسهم سجلت أعلى هبوط بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة من أسهم البورصة المصرية في قطاعات الاستثمار العقاري، والبنوك، والصناعة، أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم بمعدلات وصلت إلى نحو 14%.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 13.75% مغلقا عند 0.602 جنيه، تلاه الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 4.94% مغلقا عند 0.44 جنيه، ثم البنك المصري الخليجي بنسبة 4.93%، مغلقا عند 0.405 جنيه.

وجاء سهم الألمونيوم العربية الرابع من حيث التراجعات بنسبة 1.58%، مغلقا عند مستوى 68.430 جنيه، ثم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 1.39% مغلقا عند 11.330 جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس egx30 بنسبة 1.65% مغلقا عند مستوى 14923 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.91% مغلقا عند 2689 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.40% مغلقا عند مستوى 3975 نقطة.