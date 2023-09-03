5 أسهم سجلت أعلى هبوطًا في البورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأحد على هبوط جماعي للمؤشرات، وانعكس ذلك على مجموعة أسهم شهدت أعلى تراجعات.

وهبط مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.45%، مغلقا عند مستوى 18788 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 45%، مغلقا عند 3812 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.51%، مغلقا عند 5569 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى هبوطا جولدن تكس للأصواف بنسبة 10.54%، مغلقا عند 13.160 جنيه، ثم الإسماعيلية للدواجن بنسبة 7%، مغلقا عند 10.100 جنيه، ثم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 5.92%، مغلقا عند 7.790 جنيه.

ورابعا جاء سهم المصرية للدواجن بنسبة 5.37%، مغلقا عند 4.280 جنيه، ثم ليسيكو مصر بنسبة 5.01%، مغلقا عند 10.230 جنيه.

وسجلت حزمة أسهم أخرى ثباتا جاء من بينها مطاحن ومخابز شمال القاهرة مغلقا عند 36.140 جنيه، ومطاحن ومخابز وسط وغرب الدلتا عند 163.200 جنيه، والنساجون الشرقيون للسجاد عند 15.890 جنيه، والصناعات العربية الغذائية "دومتي" عند 7.970 جنيه، والقاهرة للخدمات التعليمية عند 15.580 جنيه، وبنك قطر الوطني الأهلي عند 20.700 جنيه.