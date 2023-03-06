5 أسهم سجلت أعلى صعود في البورصة المصرية الأحد (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات الأحد، بنسب تراوحت بين 10.9% و 7.7%، وسط تباين المؤشرات.

وتنوعت القطاعات التي انتمت إليها الأسهم الأعلى ارتفاعا بين العقارات، واللوجيستيات، والأغذية، والاتصالات.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 10.97% مغلقا عند 6.780 جنيه، تلاه سهم القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 10.24% مغلقا عند 24.860 جنيه.

وجاء ثالثا سهم الصناعات الغذائية العربية – دومتي صاعدا 9.38% مغلقا عند 6.300 جنيه، ثم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل صاعدا 9.10% مغلقا عند 66.660 جنيه، ثم المصرية للاتصالات بنسبة 7.71% مغلقا عند 27.800 جنيه.

وهبط المؤشر الرئيس للسوق EGX30 جزئيا بنسبة 0.11% مغلقا عند 16827 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.01%، بينما صعد تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09% مغلقا عند 3061 نقطة.

وشهدت حزمة أسهم ثباتا، كان من بينها سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية ليغلق سهمها عند 1.001 جنيه، وإيديتا للصناعات الغذائية مغلقا عند 15.990 جنيه، وكونتكت المالية القابضة عند 3.700 جنيه، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال عند 3.200 جنيه، وبنك قناة السويس عند 10.220 جنيه.