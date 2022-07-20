5 أسهم سجلت أعلى صعود في البورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات انعكس على حزمة من الأسهم لتسجل أعلى ارتفاعات بالسوق.

وتنوعت القطاعات التي تنتمي إليها هذه الأسهم بين الأدوية، والاستثمار الزراعي، والمدفوعات الإليكترونية، والاستثمار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.88% مغلقا عند مستوى 9112 نقطة، ومؤشر EGX70 بنسبة 0.59% ليغلق عند 1756 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.79% مغلقا عند مستوى 2580 نقطة.

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى صعودا مينا فارم للأدوية بنسبة 15.7% مغلقا عند مستوى 164.25 جنيه، تلاه سهم أودن للاستثمار والتنمية بنسبة 7.10% مغلقا عند مستوى 1.645 جنيه، ثم ابن سينا فارما بنسبة 6.80% مغلقا عند مستوى 1.240 جنيه.

ورابعا جاء سهم نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي بنسبة 6.60% مغلقا عند 0.339 جنيه، وخامسا جاء سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإليكترونية بنسبة 6.25% مغلقا عند مستوى 3.060 جنيه.