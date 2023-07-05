5 أسهم سجلت أعلى صعود بنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء بمعدلات تراوحت بين 8 و16%.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3 بنسبة 16.67% مغلقا عند 0.210 جنيه، ثم ايه كابيتال القابضة بنسبة 12.50% مغلقا عند 0.396 جنيه.

وثالثا جاء سهم بلتون المالية القابضة صاعدا 10.24% مغلقا عند مستوى 4.520 جنيه، ورابعا جاء سهم حق اكتتاب شركة العربية لمنتجات الألبان -آراب ديري- باندا-3 بنسبة 9.71% مغلقا عند 0.339 جنيه، ثم سهم الخدمات الملاحية والبترولية- ماريديف بنسبة 8.18% مغلقا عند 0.119 جنيه.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في إغلاق تعاملات اليوم، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.49%، مغلقا عند 17380 نقطة، وفي المقابل صعد مؤشري السوق EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.31% مغلقا عند 3569 نقطة، وEGX100 EWI بنسبة 0.92% مغلقا عند 5267 نقطة.