5 أسهم سجلت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وسارت حزمة أسهم في نفس الاتجاه لتحقق أعلى ارتفاع بالسوق.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.76%، مغلقا عند 5464 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.58%، مغلقا عند 3668 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا متساوي الأوزان بنسبة 1.76%، مغلقا عند 5464 نقطة.

وكان السهم الأعلى صعودا اليوم سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 20%، مغلقا عند 49.930 جنيه، تلاه سهم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 12.90%، مغلقا عند 1.759 جنيه، ثم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 11.57%، مغلقا عند 12.440 جنيه.

ورابعا جاء سهم مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو بنسبة 10.86%، مغلقا عند 355.700 جنيه، ثم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 10.50%، مغلقا عند 30.720 جنيه.