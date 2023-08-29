5 أسهم سجلت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي، انعكس على مجموعة أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بنهاية التداولات.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.24%، مغلقا عند 18629 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.09%، مغلقا عند 3795 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.94%، مغلقا عند 5569 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا كوبر للاستثمار العقاري بنسبة 20%، مغلقا عند 0.732 جنيه، وسهم طاقة عربية بنسبة 19.98%، مغلقا عند 9.910 جنيه، وسهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 19.95%، مغلقا عند 1.557 جنيه.

ورابعا جاء سهم المصرية للدواجن بنسبة 19.94%، مغلقا عند 4.330 جنيه، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون، بنسبة 16.08% مغلقا عند 9.310 جنيه.