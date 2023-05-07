5 أسهم سجلت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة شهدت تباينا لمؤشرات البورصة المصرية اليوم، سجلت حزمة أسهم في قطاعات الأغذية، والعقارات، والصناعات الهندسية، والأدوية والقطاع الطبي أعلى ارتفاعات.

وجاء في الصدارة العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري – باندا” بنسبة 12.80% مغلقا عند 1.551 جنيه، تلاه مباشرة العبوات الطبية صاعدا 8.52% مغلقا عند 0.484 جنيه، ثم الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 6.10% مغلقا عند 7.300 جنيه.

ورابعا صعد سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 5.68% مغلقا عند 1.024 جنيه، ثم ابن سينا فارما بنسبة 4.58% مغلقا عند 1.920 جنيه.

وهبط المؤشر الرئيس للسوق egx30 بنسبة 0.35% بنهاية تعاملات اليوم مغلقا عند 17235 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 EWI بنسبة 0.14% مغلقا عند 2982 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا Egx100 EWI بنسبة 0.06% مغلقا عند 4524 نقطة.

وسجلت مجموعة أسهم أخرى ثباتا جاء من بينها جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات مغلقا عند 7.160 جنيه، ثم سبأ للأدوية والصناعات الكيماوية مغلقا عند 0.952 جنيه، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب) مغلقا عند 0.671 جنيه، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية عند 39.650 جنيه، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة عند 28.320 جنيه.