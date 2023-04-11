5 أسهم سجلت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي لمؤشراتها تجاوز الـ1%، ما انعكس على حزمة أسهم سجلت أعلى ارتفاعات.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 1.41%، مغلقا عند 17011 نقطة، وارتفع كذلك مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.32% مغلقا عند 2987 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.36%، مغلقا عند 4496 نقطة.

وجاء في صدارة الأسهم الصاعدة اليوم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 9.88% مغلقا عند 6.340 جنيه، تلاه الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 8.78%، مغلقا عند 1.969 جنيه، ثم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 6.19%، مغلقا عند 17.510 جنيه.

ورابعا جاء سهم الشرقية – إيسترن كومباني بنسبة 6.19%، مغلقا عند 17.490 جنيه، وخامسا جاء زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 6.14% مغلقا عند 6.220 جنيه.