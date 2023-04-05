5 أسهم سجلت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تباين، فيما سجلت حزمة أسهم بقطاعات الأدوية، والسياحة، والأغذية، أعلى ارتفاعات بالسوق.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.12% مغلقا عند 17019 نقطة، ومؤشر EGX70 بنسبة 0.02% مغلقا عند 2955 نقطة، فيما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.08% مغلقا عند 4444 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل بنسبة 10.14% مغلقا عند 39.650 جنيه، تلاه القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.42% مغلقا عند 38.790 جنيه.

وثالثا جاء سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 8.42%، مغلقا عند 52.150 جنيه، وسهم القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 8.40% مغلقا عند 0.129 جنيه، ثم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 5.56%، مغلقا عند 2.291 جنيه.