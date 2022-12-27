5 أسهم سجلت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، بينما سجلت حزمة أسهم أعلى ارتفاعات بمعدلات تراوحت بين نحو 5 و10%.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم حق اكتتاب مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر2 بنسبة 10.61% مغلقا عند 6.880 جنيه، تلاه كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 6.67% مغلقا عند 54.250 جنيه، ثم المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس” بنسبة 6.60% مغلقا عند 3.230 جنيه.

ورابعا جاء سهم تعليم لخدمات الإدارة صاعدا 6.10% مغلقا عند مستوى 4 جنيهات، ثم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 4.98% مغلقا عند 29.910 جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 0.52% مغلقا عند 14485 نقطة، بينما ارتفع مؤشري EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44% مغلقا عند مستوى 2761 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% مغلقا عند 4087 نقطة.