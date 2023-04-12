5 أسهم سجلت أعلى تراجع في البورصة المصرية اليوم (جراف)

انعكس الهبوط الجماعي لمؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم على مجموعة أسهم سجلت أعلى تراجعات، بنسب تراوحت بين ما يقارب الـ18% و7%.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 17.70% مغلقا عند 5.860 جنيه، تلاها سهم التوفيق للتأجير التمويلي – أيه تي ليس بنسبة 9.95% مغلقا عند 3.980 جنيه، ثم القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بنسبة 9.21%، مغلقا عند 40.400 جنيه.

ورابعا جاء سهم القابضة المصرية الكويتية بالدولار بنسبة 8.62% مغلقا عند 1.124 دولار، ثم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 6.62%، مغلقا عند 34.410 جنيه.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.59% مغلقا عند 16741 نقطة، ومؤشر EGX70 بللأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46% مغلقا عند 2973 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.67% مغلقا عند 4466 نقطة.