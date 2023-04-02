5 أسهم تسجل أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية اليوم تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات تجاوز الـ1%، ما انعكس على مجموعة الأسهم الأعلى تراجعًا، لتسجل انخفاضات محدودة.

وتوزعت الأسهم الأعلى انخفاضًا على قطاعات مواد البناء، والتجزئة، والعقارات، والصناعة.

وصعد مؤشرالسوق الرئيسي egx30 بنسبة 1.68% مغلقا عند مستوى 16694 نقطة، وegx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.42% مغلقا عند 2807 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.63% مغلقا عند 4301 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى تراجعا القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بنسبة 1.87% مغلقا عند 43 جنيها، تلاه القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 1.68% مغلقا عند 10.520 جنيه، ثم ليسيكو مصر بنسبة 1.61% مغلقا عند مستوى 6.720 جنيه.

ورابعا في التراجعات جاء سهم الشرقية – ايسترن كومباني بنسبة 1.14% مغلقا عند 17.300 جنيه، ثم مصر للأسمنت – قنا بنسبة 1.11% مغلقا عند 20.530 جنيه.

وسجلت مجموعة أسهم أخرى ثباتا كان من بينها أسهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 135 جنيها، ثم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل عند 36 جنيها، وأكتوبر فارما عند 100 جنيه، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عند 35 جنيها، وأسمنت سيناء عند 6 جنيهات.