5 أسهم سجلت أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

انعكس الصعود الجماعي الملحوظ لمؤشرات البورصة المصرية بنهاية تداولات اليوم على الأسهم الأعلى تراجعا لتشهد انخفاضات محدودة لم يتجاوز أعلاها الـ 3.5%.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 3.59% مغلقا عند 2.150 جنيه، ثم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 3.24% مغلقا عند 5.510 جنيه، ثم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 2.84% مغلقا عند 0.820 جنيه.

وجاء رابعا القاهرة للدواجن بنسبة 2.65% مغلقا عند 4.410 جنيه، ثم الصناعات الغذائية العربية – دومتي بنسبة 2.19% مغلقا عند 5.800 جنيه.

وصعد المؤشر الثلاثيني بنسبة 3.17% مغلقا عند 16411 نقطة، ومؤشر EGX70EWI بنسبة 1.25% مغلقا عند 2839 نقطة، ومؤشر EGX10EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.95% مغلقا عند 4279 نقطة.