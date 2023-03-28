5 أسهم سجلت أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

تحول مؤشر البورصة الرئيس للهبوط بنهاية تعاملات اليوم الأحد، ما انعكس على حزمة أسهم في قطاعات الأدوية، والقطاع الطبي، والعقارات، والبنوك، سجلت أعلى تراجعات بالسوق.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال، بنسبة 5.60% مغلقا عند 3.200 جنيه، تلاه مباشرة سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 4.55% مغلقا عند 26.230 جنيه، ثم سبيد ميديكال بنسبة 4.23% مغلقا عند 0.317 جنيه.

ورابعا جاء سهم أوراسكوم للتنمية مصر متراجعا 4%، مغلقا عند 7.910 جنيه، ثم البنك التجاري الدولي (مصر) بنسبة 3.92%، مغلقا عند 49 جنيها.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس EGx30 بنسبة 0.27% مغلقا عند مستوى 15906 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.2% مغلقا عند 2804 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX100 WEI بنسبة 0.31% مغلقا عند 4197 نقطة.