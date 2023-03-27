5 أسهم سجلت أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

تحولت مؤشرات البورصة المصرية للهبوط جماعيًا اليوم الاثنين، ما انعكس على حزمة أسهم في قطاعات النسيج، والسياحة، والصناعة، والبنوك، سجلت أعلى تراجعات بالسوق بمعدلات تراوحت من 11 إلى 4%.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم جولدن تكس للأصواف بنسبة 11.61% مغلقًا عند 12.100 جنيه، تلاه شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 6.05%، مغلقًا عند مستوى 6.520 جنيه، ثم بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 5.95% مغلقا عند 8.380 جنيه.

ورابعا جاء سهم رواد السياحة – رواد بنسبة 4.97% مغلقا عند 16.260 جنيه، ثم جي بي أوتو بنسبة 4.45% مغلقا عند 4.720 جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس EGX30 اليوم بنسبة 0.20% مغلقا عند مستوى 15956 نقطة، وEGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة متراجعا 0.89% مغلقا عند مستوى 2809 نقطة، وEGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.80% مغلقا عند مستوى 4183 نقطة.