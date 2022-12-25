5 أسهم سجلت أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

هبطت مؤشرات البورصة المصرية جماعيا بنهاية تعاملات اليوم الأحد في ظل حركة تصحيحية توقعها خبراء سوق المال، في الوقت الذي سجلت فيه حزمة من أسهم السوق أعلى تراجعات متماشية مع الاتجاه العام للسوق.

سهموتصدر الأسهم الأكثر خسارة اليوم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 19.87% مغلقا عند 48.390 جنيه، وأسمنت سيناء متراجعا 13.63% مغلقا عند 6.020 جنيه، ثم العربية للخزف- سيراميكا ريماس بنسبة 9.56% مغلقا عند 0.972 جنيه.

ورابعا جاء سهم القلعة للاستثمارات المالية بنسبة 8.72% مغلقا عند 1.990 جنيه، ثم بالم هيلز للتعمير متراجعا 7.14%، مغلقا عند 1.950 جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق egx30 بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 14385 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.85% مغلقا عند مستوى 2704 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.95% مغلقا عند 3995 نقطة.

وسجلت حزمة أسهم ثباتا جاء من بينها ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية مغلقا عند 17.800 جنيه، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 136.910 جنيه، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية عند 35.410 جنيه، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عند مستوى 0.508 جنيه، ومطاحن شرق الدلتا عند 120.650 جنيه.