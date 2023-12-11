5 أسهم سجلت أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات التعدين، والتنمية الزراعية، والأغذية، تعاملاتها اليوم مسجلة أعلى تراجعات بالسوق، متحركة مع الاتجاه العام الهابط للمؤشرات.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 اليوم بنسبة 0.3%، مغلقا عند 24182 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.61%، مغلقا عند 5111 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.42%، مغلقا عند 7440 نقطة.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم أسيك للتعدين- أسكوم متراجعا بنسبة 12.51%، مغلقا عند 45.050 جنيه، تلاه مباشرة سهم الألمونيوم العربية بنسبة 7.55%، مغلقا عند 12.370 جنيه.

وثالثا حل سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 6.77%، مغلقا عند 2.890 جنيه، وخامسا جاء سهم الدلتا للسكر بنسبة 6.68%، مغلقا عند 64.170 جنيه.