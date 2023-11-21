5 أسهم سجلت أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

انعكست تراجعات المؤشر الرئيس بالبورصة المصرية EGX30 وحيدًا، بنهاية تعاملات اليوم، على حزمة من الأسهم سجلت أعلى معدلات هبوط بنهاية التداولات.

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها، اليوم، على تباين، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 وحيدًا، بينما صعد المؤشران الآخران.

وتراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.10%، مغلقًا عند 24734 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.62%، مغلقًا عند مستوى 4935 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.24%، مغلقًا عند 7244 نقطة.

وكان السهم الأعلى خسارة اليوم مصر للألمونيوم بنسبة 8.08%، مغلقًا عند 70.600 جنيه، ثم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 6.48%، مغلقًا عند 1.646 جنيه.

وثالثًا جاء سهم الخدمات الملاحية والبترولية "ماريديف" بنسبة 5.98%، مغلقًا عند 0.110 جنيه، ورابعًا جاء سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 5.77%، مغلقًا عند 1.534 جنيه، وسهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 5.63%، مغلقًا عند 2.180 جنيه.