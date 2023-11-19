5 أسهم سجلت أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات متنوعة أعلى تراجعات بالسوق، متحركة عكس الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس EGX30 تعاملاته على صعود 2.12%، مغلقا عند مستوى 24899 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.89%، مغلقا عند 4909 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.07%، مغلقا عند 7236 نقطة.

وكان السهم الأعلى هبوطا اليوم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.78%، مغلقا عند 7.710 جنيه، ثم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل بنسبة 7.20%، مغلقا عند 67.310 جنيه، ثم الحديد والصلب المصرية بنسبة 4.97%، مغلقا عند 12.990 جنيه.

ورابعا جاء سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 4.21%، مغلقا عند 126.590 جنيه، ثم التوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 3.67% مغلقا عند 4.720 جنيه.

ومن بين الأسهم التي سجلت ثباتا مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية مغلقا عند 202 جنيه، والسويدي اليكتريك عند 29.250 جنيه، وممفيس للأدوية مغلقا عند 53.910 جنيه، ومطاحن وسط وغرب الدلتا عند 219.290 جنيه، ومطاحن مصر الوسطى عند 43.920 جنيه، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 65.810 جنيه.