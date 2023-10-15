5 أسهم سجلت أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية تعاملاتها اليوم مسجلة أعلى هبوط بالسوق، لتسير عكس الاتجاه العام للمؤشرات التي صعدت بشكل جماعي بنسبة تجاوزت الـ1%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.61% مغلقا عند 20324 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة متساوي الأوزان بنسبة 1.22%، مغلقا عند 3751 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا متساوي الأوزان بنسبة 1.68%، مغلقا عند مستوى 5645 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى هبوطا مدينة نصر للإسكان والتعمير متراجعا 3.30%، مغلقا عند مستوى 2.930 جنيه، تلاه مباشرة سهم أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 2.90%، مغلقا عند 31.130 جنيه، ثم مجموعة إي أف جي القابضة بنسبة 2.77%، مغلقا عند 14.390 جنيه.

ورابعا جاء سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 2.67%، مغلقا عند 36.500 جنيه، ثم إعمار مصر للتنمية بنسبة 2.56%، مغلقا عند 3.050 جنيه.