5 أسهم سجلت أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم، رغم تحول مؤشرات البورصة المصرية للصعود الجماعي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وتصدر الأسهم الأعلى هبوطا اليوم كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بنسبة 10.55%، مغلقا عند 0.500 جنيه، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة -7.31%، مغلقا عند 28.290 جنيه، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 4.38%، مغلقا عند 147.260 جنيه.

ورابعا جاء سهم العالمية للاستثمار والتنمية متراجعا 3.18% مغلقا عند 6.700 نقطة، وخامسا جاء الوادي للعالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 2.58%، مغلقا 0.491 جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس egx30 بنسبة 1.14%، مغلقا عند مستوى 19361 نقطة، ومؤشر egx70 ewi للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.90% مغلقا عند مستوى 3812 نقطة، ومؤشر egx100 ewi الأوسع نطاقا بنسبة 5608 نقطة.