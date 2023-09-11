5 أسهم سجلت أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على هبوط جماعي للمؤشرات، ما انعكس على حزمة أسهم سجلت أعلى تراجعات بالسوق.

وهبط مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.53%، منهيا التعاملات عند 19278 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI متساوي الأوزان بنسبة 0.91% مغلقا عند 3797 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI متساوي الأوزان بنسبة 1.15%، مغلقا عند 5584 نقطة.

وكان السهم الأعلى تراجعا اليوم كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بنسبة 19.91%، مغلقا عند 0.563 جنيه، ثم مجموعة جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية بنسبة 4.95%، مغلقا عند 1.517 جنيه، ثم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 4.79%، مغلقا عند 1.790 جنيه.

ورابعا جاء سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك بنسبة 4.61%، مغلقا عند 4.550 جنيه، ثم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 4.18%، مغلقا عند 1.534 جنيه.