5 أسهم سجلت أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم، متحركة مع الاتجاه العام الهابط للمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI.

وبنهاية تداولات اليوم كان الرابح الوحيد مؤشر السوق الرئيس EGX30 صاعدا بنسبة 0.54%، مغلقا عند مستوى 18062 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 0.38%، مغلقا عند 3625 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%، مغلقا عند 5364 نقطة.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم بلتون المالية القابضة بنسبة 5.49%، مغلقا عند 3.440 جنيه، تلاه سهم سبيد ميديكال بنسبة 4.95%، مغلقا عند 0.480 جنيه.

وثالثا تراجع سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" بنسبة 4.87%، مغلقا عند 45.880 جنيه، ثم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 4.55%، مغلقا عند 0.315 جنيه، وخامسا جاء سهم بايونيرز بروبرتيز بنسبة 4.23%، مغلقا عند 2.040 جنيه.