5 أسهم سجلت أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى تراجع بنهاية تعاملات اليوم التي سجلت تباينا للمؤشرات ليواصل المؤشر الرئيس للسوق EGX30 التراجع منفردا، بينما صعد مؤشري الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI، والأوسع نطاقا EGX100 EWI، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وجاء السهم الأعلى تراجعا اليوم سبيد ميديكال بنسبة 6.65% مغلقا عند 0.463 جنيه، ثم العربية للصناعات الهندسية متراجعا 6.39% مغلقا عند مستوى 1.142 جنيه، ثم العبوات الطبية بنسبة 6.33% مغلقا عند 0.829 جنيه.

ورابعا جاء سهم المصرية لنظم التعليم الحديث بنسبة 5.88% مغلقا عند 0.160 جنيه، ثم أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 5.64% مغلقا عند 0.251 جنيه.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.82% مغلقا عند مستوى 17347 نقطة، وارتفع المؤشر السبعيني 2.8% مغلقا عند 3648 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا المئوي بنسبة 1.84% مغلقا عند 5317 نقطة.