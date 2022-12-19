5 أسهم سجلت أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة شهدت هبوطًا جماعيًّا لمؤشرات البورصة سارت حزمة أسهم في الاتجاه العام للسوق مسجلة أعلى تراجعات بمعدلات تراوحت بين 6% ونحو 5%.

وكان السهم الأعلى خسارة اليوم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير “إيكون” بنسبة 6.09% مغلقًا عند 5.860 جنيه، وجاء ثانيًا سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات متراجعًا 5.43% مغلقًا عند 2.960 جنيه.

وثالثًا جاء سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 5.19% مغلقًا عند 122.130 جنيه، ورابعًا جاء سهم جدوى للتنمية الصناعية بنسبة 5.03% مغلقًا عند 0.981 جنيه، وأخيرًا جاء المجموعة المصرية العقارية بنسبة 4.97%، مغلقًا عند 1.052 جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيس تعاملات اليوم متراجعًا 0.7% مغلقًا عند مستوى 14738 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة متراجعًا 0.82% مغلقًا عند 2813 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا متراجعًا 0.18% مغلقًا عند 4160 نقطة.