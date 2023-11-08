5 أسهم سجلت أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، لتتحرك عكس الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات، فيما شهدت مجموعة أسهم أخرى ثباتًا.

وصعد المؤشر الثلاثيني 2.54%، مغلقا عند مستوى 23986 نقطة، ومؤشر EGX70 EWi للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75%، مغلقا عند 4654 نقطة، وEGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.74%، مغلقا عند مستوى 6901 نقطة.

وكان السهم الأعلى هبوطا اليوم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 8.41%، مغلقا عند 36.060 جنيه، ثم جراند انفستمنت بنسبة 5.50%، مغلقا عند 7.050 جنيه، ثم المطورون العرب القابضة بنسبة 5.18%، مغلقا عند 1.007 جنيه.

وجاء رابعا سهم تعليم لخدمات الإدارة بنسبة 5.11%، مغلقا عند 4.640 جنيه، ثم رواد السياحة- وراد بنسبة 4.98%، مغلقا عند 20.050 جنيه.

ومن بين الأسهم التي سجلت ثباتا اليوم مرسيليا المصرية الخليجية عند 1.222 جنيه، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري عند 16.170 جنيه، ودلتا للإنشاء والتعمير عند 18.300 جنيه، والأهرام للطباعة والتغليف عند 6.770 جنيه، وثمار لتداول الأوراق المالية عند 5.600 جنيه، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عند 27.940 جنيه.