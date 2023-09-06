5 أسهم سجلت أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية تعاملاتها اليوم مسجلة أعلى تراجعات، بينما أنهت المؤشرات تعاملاتها على تباين بصعود للمؤشر الرئيس egx30 منفردا، فيما تراجعت باقي المؤشرات.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.95%، مغلقا عند 19224 نقطة، بينما هبط مؤشر egx70 ewi بنسبة 0.97%، مغلقا عند 3807 نقطة، ومؤشر egx100 ewi الأوسع نطاقا بنسبة 0.61%ـ مغلقا عند 5585 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى هبوطا اليوم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري sccd بنسبة 7.42%، مغلقا عند 0.661 جنيه، وسهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 6.26%، مغلقا عند 1.078 جنيه.

وثالثا جاء سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 5.98%، مغلقا عند 6.920 جنيه، ثم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 5.41%، مغلقا عند 0.420 جنيه، ثم العربية للمحابس بنسبة 5.35%، مغلقا عند 1.591 جنيه.