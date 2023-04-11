5 أسهم سجلت أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة أسهم بالبورصة المصرية أعلى معدلات تراجعات بنهاية التعاملات، لتسير في الاتجاه المعاكس للسوق في ظل تسجيل المؤشرات صعودا جماعيا تجاوز الـ1% لدى الإغلاق.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 9.76%، مغلقا عند 7.120 جنيه، تلاه المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بنسبة 8.09%، مغلقا عند 5.110 جنيه.

وثالثا جاء سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.40% مغلقا عند 7.180 جنيه، ثم النعيم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 3.85% مغلقا عند 0.125 جنيه، ثم المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 2.48%، مغلقا عند 0.118 جنيه.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 1.41%، مغلقا عند 17011 نقطة، وارتفع كذلك مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.32% مغلقا عند 2987 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.36%، مغلقا عند 4496 نقطة.