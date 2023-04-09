5 أسهم سجلت أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على هبوط جماعي للمؤشرات، ما انعكس على حزمة من الأسهم شهدت أعلى تراجعات بالسوق.

وهبط المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 0.21%، مغلقا عند 16674 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33% مغلقا عند مستوى 2935 نقطة، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26% مغلقا عند 4408 نقطة.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 12.25% مغلقا عند 7.590 جنيه، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 5.65% مغلقا عند 8.520 جنيه، ثم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 4.97%، مغلقا عند 24.640 جنيه.

وجاء رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 4.78%، مغلقا عند 1.990 جنيه، ثم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 4.49%، مغلقا عند 1.552 جنيه.