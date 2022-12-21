5 أسهم سجلت أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة أنهت فيها مؤشرات البورصة المصرية اليوم تعاملاتها على تباين، سجلت حزمة من أسهم السوق أعلى تراجعات بمعدلات تراوحت بين 17% و4.4%.

وتصدر الأسهم الأعلى تراجعا اليوم بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا بنسبة 17.06% مغلقا عند 42 جنيه، ثم دلتا للإنشاء والتعمير هابطا 9.31% مغلقا عند 17.250 جنيه، ثم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 4.95% مغلقا عند 15.160 جنيه.

ورابعا جاء سهم الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) متراجعا 4.82% مغلقا عند 2.170 جنيه، ثم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 4.43% مغلقا عند 25 جنيه.

وتحول المؤشر الرئيس للسوق EGX30 للصعود منفردا بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.13% مغلقا عند مستوى 14541 نقطة، فيما تراجع مؤشري EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32% عند مستوى 2788 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.38% مغلقا عند 4122 نقطة.