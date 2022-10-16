5 أسهم سجلت أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة من أسهم البورصة المصرية أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم مخالفة الاتجاه العام الصاعد للسوق بنسب تراوحت بين نحو 11% و3%.

وجاء السهم الأعلى خسارة اليوم حق اكتتاب التوفيق للتأجير التمويلي –ايه تي ليس-1 متراجعا 10.87%، مغلقا عند 0.205 جنيه، تلاه العامة لصناعة الورق- راكتا متراجعا 5.30% مغلقا عند 10.370 جنيه، ثم بلتون المالية القابضة بنسبة 3.79% مغلقا عند 3.550 جنيه.

ورابعا جاء سهم الصناعات الغذائية العربية- دومتي متراجعا 3.53% مغلقا عند 5.200 جنيه، ثم العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري – باندا" بنسبة 3.37%، مغلقا عند مستوى 2.010 جنيه.

وصعدت مؤشرات السوق بشكل جماعي اليوم حيث ارتفع المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.98% مغلقا عند مستوى 10048 نقطة، ومؤشر egx70 بنسبة 1.61% مغلقا عند مستوى 2186 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.56% مغلقا عند مستوى 3125.7 نقطة.