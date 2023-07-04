5 أسهم سجلت أعلى ارتفاع في البورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاع بنهاية تعاملات اليوم بمعدلات تراوحت بين 20% و8%، لتنجو من التراجع العام لمؤشرات السوق.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX 30 بنسبة 1.13%، مغلقا عند 17466 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.36% مغلقا عند 3523 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.44% مغلقا عند 5219 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة العبور للاستثمار العقاري بنسبة 19.91% مغلقا عند 8.130 جنيه، تلاه مباشرة سهم بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا بنسبة 12.5%، مغلقا عند 75.520 جنيه.

وثالثا جاء سهم العبوات الطبية بنسبة 12.38% مغلقا عند 0.799 جنيه، ورابعا جاء سهم مطاحن وسط وغرب الدلتا بنسبة 12.30% مغلقا عند 163.200 جنيه، ثم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 7.61% مغلقا عند 7.350 جنيه.