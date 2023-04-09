5 أسهم سجلت أعلى ارتفاع فى البورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية اليوم أعلى ارتفاعات بنهاية التعاملات، لتسير عكس الاتجاه العام للسوق الذي شهد هبوطا جماعيا للمؤشرات.

وتصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 8.61% مغلقا عند 28.140 جنيه، تلاه مباشرة سهم عبورلاند للصناعات الغذائية بنسبة 7.5% مغلقا عند 10.370 جنيه.

وثالثا جاء سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 7.26%، مغلقا عند 3.40 جنيه، ثم القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، بنسبة 6.21%، مغلقا عند 43.980 جنيه، ثم أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 4.57% مغلقا عند 0.229 جنيه.

وهبط المؤشر الرئيس للسوق "EGX30" بنسبة 0.21% مغلقا عند 16674 نقطة، كما تراجع مؤشر" EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33% مغلقا عند مستوى 2935 نقطة، والمؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.26% مغلقا عند 4408 نقاط.