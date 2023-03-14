5 أسهم سجلت أعلى ارتفاع بنهاية تعاملات اليوم (جراف)

استعادت قائمة الأسهم الأعلى صعودا بالبورصة المصرية عافيتها بنهاية تعاملات اليوم، التي شهدت تباين للمؤشرات ساعد البعض على استرداد جزء من خسائر أمس، وعمق خسائر آخرين.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم جولدن تكس للأصواف القائمة صاعدا 18.54% مغلقا عند 13.810 جنيه، ثم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 10.70% مغلقا عند 28.440 جنيه، ثم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بنسبة 10.38%، مغلقا عند 0.234 جنيه.

ورابعا جاء سهم الألمونيوم العربية بنسبة 8.05% مغلقا عند 68.350 جنيه، ثم أخيرا جاء سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 7.92%، عند 24.800 جنيه.

وكانت السوق شهدت خسائر فادحة أمس انعكست على الأسهم الأعلى ارتفاعا، ليصل عددها إلى 4 أسهم، مقارنة بـ5 عادة، ولم يصل أعلاها صعودا 1.5%.

وواصل المؤشر الرئيس للسوق egx30 هبوطه بتعاملات اليوم ليغلق خاسرا 0.49%، عند مستوى 15362 نقطة، بينما تحول مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 للصعود بنسبة 1.62% مغلقا عند 2794 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.26% مغلقا عند مستوى.