5 أسهم سجلت أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم مقتربة من مستويات الـ20000 نقطة، وهو أعلى مستوى تاريخي محقق على الإطلاق، ما انعكس على 5 أسهم سجلت أعلى مكاسب بالسوق.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 1.03%، مغلقا عند مستوى 19954 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، مغلقا عند مستوى 3876 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.10%، مغلقا عند مستوى 5718 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو بنسبة 19.16%، مغلقا عند مستوى 333 جنيه، تلاه مباشرة سهم سماد مصر (ايجيفرت) صاعدا 7.25%، مغلقا عند 24.860 جنيه.

وثالثا جاء سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 5.46%، مغلقا عند مستوى 62.430 جنيه، ثم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 4.95%، مغلقا عند 7.210 جنيه، وخامسا جاء سهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو بنسبة 4.38%، مغلقا 35.290 جنيه.